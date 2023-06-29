В Сети появились новые фото и видео шведской экоактивистки Греты Тунберг в Киеве.

Экоактивистка ехала в Киев поездом - других видов дальних путешествий она, как известно, не признает.

В поезде ей подарили кепку из переработанного белья, сообщает "Укрзализныця".

Напомним, сегодня на Банковой Грета Тунберг встретилась с президентом Украины Владимир Зеленским. Экоактивистка прибыла в Украину в составе международной рабочей группы по экологическим последствиям войны. В нее также вошли бывшая министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем, вице-президент Европейского парламента Гайди Хаутала и экс-президент Ирландии Мэри Робинсон.

Тунберг сообщила, что будет привлекать представителей экологических общественных организаций к диалогу об основных задачах международной рабочей группы и привлечении внимания к экологическим последствиям войны.

Ранее мы писали, что Грета Тунберг обвинила лидеров стран в пустословии при спасении планеты. Активистка уточнила, что разрыв между словами и действиями правительства в ведущих странах уничтожает все шансы человечества приблизиться к углеродной нейтральности.