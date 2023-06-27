Укрзализныця назначила дополнительный поезд №191/192 на популярном маршруте Киев - Львов.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Поезд будет отправляться из Киева 30 июня, 1, 2, 8 и 15 июля в 07:05 и прибывать во Львов в 14:49.

В обратном направлении поезд будет отправляться из Львова 30 июня, 1, 2, 8 и 15 июля в 14:37 и прибывать в Киев в 22:27.

Этот поезд позволяет пассажирам из Днепра, Запорожья и Харькова добраться до Львова. Пассажиры с поездов №79 Днепр - Киев, №38 Запорожье - Киев и №63 Харьков - Киев могут совершить пересадку на поезд №191/192 с минимальным временем ожидания, не превышающим полутора часов.

Сообщается, что поезд будет оснащен новыми вагонами, произведенными на Крюковском вагоностроительном заводе, с кондиционированием, кнопкой вызова проводника и сигнализацией внутри купе.

Билеты на все рейсы уже доступны в приложении Укрзализныци, чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов.

Ранее в Укрзализныце сообщили, когда в поездах могут появиться отдельные купе для женщин и в чем сложность. Отдельно "Страна" спросила, что думают проводники и проводницы украинских поездов об идее "женских купе".

13 мая в Укрзализныце заявили о задержке нескольких поездов из-за обстрелов Хмельницкой области.