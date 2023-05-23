Специальные купе или вагоны для женщин могут появиться в украинских поездах через несколько месяцев.

Об этом "Стране" сообщил Александр Шевченко, заместитель директора Пассажирской компании "Укрзализници" по коммуникациям и клиентскому маркетингу.

"Для создания женских купе или вагонов (пока это еще не решено) нужны технические доработки в мобильное приложение "УЗ". Это одна сторона. Вторая - потребуется доработка правил перевозок, так как они были разработаны давно и не содержат современных терминов. Например, история с трансгендерами вообще никак не освещена в существующих правилах.

На то, чтобы это изменить, понадобится время. Как много - пока никто не готов сказать, потому что изменения в правила перевозок вносятся через Кабмин. Но мы рассчитываем, что через несколько месяцев сможем представить концепцию. IT-сторона будет сделана быстрее, наше приложение по большей части уже готово к нововведениям", - сообщил Александр Шевченко.

Напомним, сегодня стало известно, что в украинских поездах могут вновь появиться отдельные купе для женщин. С инициативой выступила "Укрзалізниця", а глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила о готовности помочь наработать соответствующие законодательные изменения.