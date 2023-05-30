"Мужчины - золотое дно". Что думают проводники и проводницы украинских поездов об идее "женских купе"
"Страна" поговорила с проводниками и пассажирами "Укрзализныци" о нашумевшей инициативе - создать отдельные вагоны или купе для женщин.
Мнения проводников разделились. Большинство из них не против отдельных женских купе, но не видят в них необходимости.
"Сколько езжу, ни разу случаев домогательств или нападений не было. Я думаю, лучше для защиты - чтобы полиция была в каждом поезде и следила за безопасностью, а не женские/мужские купе", - сказала одна из проводниц.
Другие проводники отмечают, что ввести такую услугу будет технически непросто.
"Это будет сложно для "УЗ" - просчитать, сколько будет ехать женщин, сколько мужчин, то есть вагоны будут ехать полупустыми", - говорит одна из проводниц.
Мужчина-проводник же на вопрос "Страны" о женских купе ответил, что ему "без разницы".
"Все время ездили все - и мужчины, и женщины, и как-то мирились", - сказал он.
"Я скажу как проводник, который ездит уже 20 лет: есть и женщины неадекватные, и мужчины. Я столько женщин неадекватных видела, что мужчины это еще "золотое дно", - заявила одна из проводниц.
Пассажир-мужчина на вокзале же считает, что отдельные купе для женщин наоборот будет провоцировать конфликты. А вот женщина-пассажир заявила, что "за" отдельные вагоны, так как она сама сталкивалась с домогательствами от мужчин во время поездок.
Напомним, решению УЗ и инициативе СН предшествовала резонансная история. В августе 2020 года пассажирка поезда "Мариуполь – Киев", журналистка Анастасия Луговая подверглась нападению со стороны трижды судимого уроженца Запорожья Виталия Рудзько. Мужчина избил девушку, которая ехала в одном купе со своим сыном, и попытался ее изнасиловать.
Как сообщалось, Анастасия Луговая подала иск против "Укрзализныци", поскольку считает проводницу поезда также виновной в случившемся - ведь она впустила в вагон пассажира без билета.
После нашумевшей истории Анастасии Луговой в поезде пытались изнасиловать художницу Надежду Кушнир - создателя известных интернет-комиксов с персонажем "Гусь".
"Укрзализныця" уволила не всех сотрудников поезда, причастных к нападению на журналистку "Интера", однако свою вину в случившемся не признала.
Ведущая "Интера" собиралась обратиться в ЕСПЧ, при этом суд в Украине против УЗ так и не начался, насильник умер.
Также стало известно, что избитой в поезде "Мариуполь - Киев" журналистке суд назначил компенсацию меньшую, чем потрачено на ее лечение.