"Страна" поговорила с проводниками и пассажирами "Укрзализныци" о нашумевшей инициативе - создать отдельные вагоны или купе для женщин.

Мнения проводников разделились. Большинство из них не против отдельных женских купе, но не видят в них необходимости.

"Сколько езжу, ни разу случаев домогательств или нападений не было. Я думаю, лучше для защиты - чтобы полиция была в каждом поезде и следила за безопасностью, а не женские/мужские купе", - сказала одна из проводниц.

Другие проводники отмечают, что ввести такую услугу будет технически непросто.

"Это будет сложно для "УЗ" - просчитать, сколько будет ехать женщин, сколько мужчин, то есть вагоны будут ехать полупустыми", - говорит одна из проводниц.

Мужчина-проводник же на вопрос "Страны" о женских купе ответил, что ему "без разницы".

"Все время ездили все - и мужчины, и женщины, и как-то мирились", - сказал он.

"Я скажу как проводник, который ездит уже 20 лет: есть и женщины неадекватные, и мужчины. Я столько женщин неадекватных видела, что мужчины это еще "золотое дно", - заявила одна из проводниц.

Пассажир-мужчина на вокзале же считает, что отдельные купе для женщин наоборот будет провоцировать конфликты. А вот женщина-пассажир заявила, что "за" отдельные вагоны, так как она сама сталкивалась с домогательствами от мужчин во время поездок.

Напомним, решению УЗ и инициативе СН предшествовала резонансная история. В августе 2020 года пассажирка поезда "Мариуполь – Киев", журналистка Анастасия Луговая подверглась нападению со стороны трижды судимого уроженца Запорожья Виталия Рудзько. Мужчина избил девушку, которая ехала в одном купе со своим сыном, и попытался ее изнасиловать.

Как сообщалось, Анастасия Луговая подала иск против "Укрзализныци", поскольку считает проводницу поезда также виновной в случившемся - ведь она впустила в вагон пассажира без билета.

После нашумевшей истории Анастасии Луговой в поезде пытались изнасиловать художницу Надежду Кушнир - создателя известных интернет-комиксов с персонажем "Гусь".

"Укрзализныця" уволила не всех сотрудников поезда, причастных к нападению на журналистку "Интера", однако свою вину в случившемся не признала.

Ведущая "Интера" собиралась обратиться в ЕСПЧ, при этом суд в Украине против УЗ так и не начался, насильник умер.

Также стало известно, что избитой в поезде "Мариуполь - Киев" журналистке суд назначил компенсацию меньшую, чем потрачено на ее лечение.