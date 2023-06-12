Укрзализныця в тестовом режиме запускает женские купе. Билеты можно приобрести с 30 июня только в мобильном приложении (для этого приложение нужно обновить).

Во время пилотного проекта женские купе появятся на четырех популярных поездах дальнего следования:

№81 Киев – Ужгород;

№41 Днепр – Трускавец;

№75 Киев – Кривой Рог;

№15 Харьков – Ясиня.

В приложении будут отдельно маркироваться доступные для покупки женские купе. В купе также могут ехать дети младше 6 лет.

Стоимость проезда не отличается от обычной, а количество билетов на один заказ ограничен четырьмя.

Также в Укрзализныце объяснили, почему пилотный проект с женскими купе запустили именно на этих четырех направлениях.

"Мы проанализировали направления с самым большим количеством жалоб и зарегистрированных конфликтных случаев, они и стали первопроходцами", - сообщил "Стране" Александр Шевченко, заместитель директора Пассажирской компании "Укрзализныци" по коммуникациям и клиентскому маркетингу.

Мнение проводников и пассажиров о нашумевшей инициативе УЗ мы публиковали в отельном материале.

Напомним, в 2010 году в Украине уже пробовали запустить отдельные купе для женщин.