Тема женских купе в поездах, которая активно обсуждалась на прошлой неделе, на самом деле не нова. В 2010 году в Украине уже пробовали запустить отдельные купе для женщин. Но проект не "взлетел".

"Выделялись три женских и три мужских купе. То есть по 12 мест женских и мужских. В мужских выкупалось одно место, например, 11 же ехали без пассажиров. Железная дорога теряла доходы", - рассказывает эксперт в сфере транспорта Александр Красноштан.

Тогда в "Укрзализныця" попытались исправить ситуацию с заполняемостью поездов: сделали снятие брони на билеты за сутки. Но у этого решения оказались побочные эффекты.

Александр Красноштан называет три причины, по которым 13 лет назад в Украине провалился проект "женских купе":

Были брони в "женское купе". Но бронь снималась за сутки, и в последние сутки ее мог купить кто угодно. "Были случаи, когда женщина была убеждена, что будет ехать в женском купе, но в поезде ее ждал сюрприз", - говорит Красноштан. Потом попытались не снимать брони: в результате вагоны уходили пустые - при дефиците мест на направлении. Не была проведена качественная информационная кампания.

"УЗ" как всегда: сделали в принципе неплохую вещь, но никому об этом не сказали", - подмечает Александр Красноштан.

В итоге эксперимент провалился: билеты в "женских купе" плохо продавались и не пользовались спросом.

Подробнее о проблематике женских вагонов в поездах и о том, удастся ли эту идею реализовать в Украине сейчас, читайте в материале "Страны".