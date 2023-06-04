В Украине скоро могут появиться отдельные купе или вагоны для женщин. С такой инициативой выступила "Укрзализныця" после появления соответствующей петиции к президенту, которая уже набрала более 25 тысяч подписей, и громкой дискуссии в соцсетях на тему "женских вагонов" для защиты женщин от домогательств со стороны мужчин в поездах.

В пресс-службе "Укрзализныци" "Стране" заявили, что концепцию пилотного проекта женских купе или вагонов готовятся презентовать через несколько месяцев.

"Страна" опросила экспертов, проводников и пассажиров поездов о том, нужны ли в Украине женские вагоны, и почему однажды эта идея уже провалилась.

"Нужно будет поменять всю систему продаж"

Эксперт в сфере транспорта, экс-руководитель пассажирского департамента "Укрзализныци" Александр Красноштан в целом поддерживает инициативу с отдельными вагонами для женщин. Но с рядом оговорок.

"В принципе, это неплохое начинание, для многих девушек поездка в купе с незнакомым мужчиной - это уже стресс. Но все нужно организовать и отрегулировать. К примеру, я еду со своей 11-летней дочерью: может ли она ехать со мной в "мужском" купе? Или, например, мужчина "по приколу" возьмет онлайн-билет в женское купе. Чтобы правильно все наладить, необходимо будет поменять систему продаж. А она и так на ладан дышит", - говорит Красноштан.

На самом деле эта тема не нова: в 2010 году в Украине уже запускали пилотный проект с отдельными купе для женщин.

"Выделялись 3 женских и 3 мужских купе. Т.е. по 12 мест женских и мужских. В мужских выкупалось 1 место, к примеру, 11 же ехали без пассажиров. ЖД теряла доходы", - рассказывает Александр Красноштан.

Тогда в "УЗ" попытались исправить ситуацию с заполняемостью поездов - сделали снятие брони на билеты за сутки. Но у этого решения оказались побочные эффекты.

Александр Красноштан называет три причины, по которым 13 лет назад в Украине провалился проект "женских купе":

1. Были брони в "женское купе". Но бронь снималась за сутки, и в последние сутки ее мог купить кто угодно. "Были случаи, когда женщина была убеждена, что будет ехать в женском купе, но в поезде ее ждал сюрприз.

2. Потом попытались не снимать брони: в результате вагоны уходили пустые, при дефиците мест на направлении

3. Не была проведена качественная информационная кампания.

"УЗ" как всегда: сделали в принципе неплохую вещь, но никому об этом не сказали", - подмечает Александр Красноштан.

В итоге эксперимент провалился: услуга "женских купе" не пользовалась спросом.

Самое интересное, что существующие ныне в "УЗ" правила перевозок предусматривают наличие разных видов купе для разных покупателей: смешанное - (для мужчин и женщин), семейное (для трех человек, совершающих поездку вместе), мужские и женские купе - для мужчин и женщин соответственно. Однако от реальности, очевидно, эти правила перевозок далеки.

По мнению Красноштана, идеальная модель работы "женских купе" в Украине могла бы выглядеть так:

1. Зарезервировать 6 купе с сегрегацией по полу пассажира.

2. Признак купе формируется при продаже первого места в этом купе. К примеру, если первый билет купила женщина, купе становится женским. Если мужчина - наоборот.

3. За сутки купе, которые не "начаты", отдаются в свободную продажу без признака по полу пассажира.

В свою очередь, в пресс-службе "Укрзализныци" "Стране" заявили, что IT-специалисты уже работают над функционалом мобильного приложения для продажи билетов "УЗ", где пропишут все технические нюансы и критерии - чтобы избежать "сюрпризов" с продажей билетов.

"Есть и женщины неадекватные, и мужчины"

К слову, те же опасения - что если "УЗ" и запустит отдельные купе или вагоны для женщин, поезда будут уходить полупустыми, - высказывали и опрошенные "Страной" проводники "УЗ".

"Это будет сложно для "УЗ" - просчитать, сколько будет ехать женщин, сколько мужчин, то есть вагоны будут ехать полупустыми", - говорит одна из проводниц.

Большинство проводников, с которыми удалось поговорить "Стране", не то чтобы против отдельных женских купе - они не видят в них необходимости. Одна из проводниц сказала, что "если пассажирам так будет спокойнее, пусть делают".

"Сколько езжу, ни разу случаев домогательств или нападений не было. Я думаю, лучше для защиты - чтобы полиция была в каждом поезде и следила за безопасностью, а не женские/мужские купе", - сказала одна из проводниц.

Мужчина-проводник же на вопрос "Страны" о женских купе ответил, что ему "без разницы". "Все время ездили все - и мужчины, и женщины, и как-то мирились", - сказал он.

"Я скажу как проводник, который ездит уже 20 лет: есть и женщины неадекватные, и мужчины. Я столько женщин неадекватных видела, что мужчины это еще "золотое дно", - заявила одна из проводниц.

Один из пассажиров поезда вообще считает, что отдельные купе для женщин наоборот будут провоцировать конфликты. А вот другая пассажирка заявила, что "за" отдельные вагоны, так как она сама сталкивалась с домогательствами от мужчин во время поездок, и начальник поезда ничем ей не помог.

"Придется делать купе не только для женщин, но и для трансгендеров"

Источник "Страны" в Мининфраструктуры офф-рекордс признает, что сам не видит необходимости в создании отдельных вагонов для женщин - тем более, с учетом прошлого неудачного опыта.

"Попытки подобные были - не прижилось, билеты в женские купе плохо продавались. Сейчас снова почему-то вдруг вернулись к этой теме. Понятно, что в обществе большое напряжение, но отдельные купе или вагоны не помогут", - считает он.

По его мнению, если есть проблема с правопорядком, ее можно решить только возвращением нарядов полиции в поезда.

"Проблема в том, что у нас в обществе завышенные ожидания от проводников и начальников поездов. Они не могут применять силу против нарушителей. Порядок будет тогда, когда полиция вернётся в поезда. А женские купе проблему безопасности вообще никак не решат", - отмечает источник.

Уже мало кто помнит, что раньше в каждом поезде "Укрзализныци" ездили патрульные, а преступлениями занималась линейная милиция. В 2015 году подразделение ликвидировали. В МВД тогда объяснили это тем, что у следователей совсем мало работы, только по три дела в месяц. Так что полицию из поездов убрали.

И вернуть ее туда не так-то просто.

Несколько лет назад, после громкого случая с попыткой изнасилования в ночном поезде телеведущей Анастасии Луговой, на волне резонанса в 2020 году "Укрзализныця" и Национальная полиция запустили пилотные проекты сопровождения пассажиров поездов дальнего следования полицейскими. Но эта практика так и не распространилась на все поезда.

Источник "Страны" в правительстве объяснил это тем, что полиция не хотела охранять поезда бесплатно.

"МВД отказывалось работать бесплатно, выставляло счета "УЗ", а "УЗ" за это платить не может, потому что охрана правопорядка в общественных местах (поезд - тоже общественное место) - это прямая функция полиции, они и так должны это делать без дополнительных условий. Они скажут что нужно еще больше денег, но МВД - вторая после ВСУ статья расходов госбюджета. У них достаточно средств, нужно просто повысить эффективность работы", - убежден собеседник "Страны".

Кроме того, он обращает внимание на то, что сама идея "женских купе" противоречит идеологии либертарианства и принципам евроинтеграции Украины.

"К вопросу пола во всем мире подходят щепетильно. В Европе официально признают 52 гендера. Придется делать купе не только для женщин, а и для трансгендеров и всех остальных. Вагонов в поезде не хватит", - отмечает источник.

К слову, в мусульманских странах отдельные купе для мужчин и женщин - очень распространенная и нормальная практика. Но там это продиктовано не заботой о безопасности, а верой.

"В Иране не только в поездах, а и в общественном транспорте есть отдельно часть для мужчин и для женщин. Но с либеральными ценностями это ничего общего не имеет, даже наоборот - это религия. В Европе я даже не слышал о подобных инициативах. Вы знаете, как на Западе относятся к любым проявлениям дискриминации, особенно по половому признаку. А мы идем в Европу, и в то же время организовываем сегрегированные купе для женщин. Уже и Елена Шуляк (глава партии "Слуга народа") включилась. Лишнее подтверждение тому, что это вообще не про безопасность - из женских вагонов пытаются сделать политический кейс", - считает источник "Страны" в правительстве.