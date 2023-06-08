В Чехии уже много лет существуют купе для женщин. Такая услуга, внедрение которой сейчас обсуждается в Украине, была введена в ночных поездах частного чешского железнодорожного оператора RegioJet на отдельных направлениях. Она пользуется спросом среди женщин, которые путешествуют одни или с детьми.

Чешский перевозчик рассказал "Стране" о своем опыте "женских купе".

"Много лет назад мы ввели купе для женщин с детьми на линии Прага – Кошице. На линии Прага - Перемышль в ноябре 2022 года мы ввели класс "Спальный женский" только для женщин и женщин с детьми до десяти лет. Спрос на купе для женщин и детей особенно высок на линии Прага – Перемышль. Мы регулярно усиливаем услуги дополнительными вагонами этого класса после распродажи стандартных вагонов. Это отличный вариант для женщин, путешествующих в одиночку, и женщин, путешествующих с детьми, которые не будут чувствовать себя в безопасности в общем купе с мужчинами во время ночного путешествия", - сообщила "Стране" глава прес-службы RegioJet Александра Кострикова.

Как мы писали, с инициативой ввести купе для женщин выступила "Укрзализныця" после появления соответствующей петиции к президенту, которая набрала более 25 тысяч подписей. Мы разбирались, будет ли реализована эта идея.

Также мы напоминали, что в 2010 году в Украине уже пробовали запустить отдельные купе для женщин.