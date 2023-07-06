В украинских поездах активизировались кражи.

Об одном из таких случаев в Фейсбуке рассказала киевлянка Леся Скотар.

Скотар и ее дядю в ночь с 28 на 29 июня ограбили в поезде №089 Киев-Перемышль. Причем воры смогли снаружи открыть купе, закрытое изнутри.

"Конечно, мы разместили вещи поближе к изголовью кроватей, заперли купе изнутри, что должно было гарантировать нам безопасность, и заснули. Проснулись от того, что вошла проводница и сказала, что у нас открылись двери, чтобы мы их закрыли. И здесь мы поняли, что нет телефона и сумки с нашими всеми документами, деньгами, карточками, еще одним телефоном, другой электроникой и другими вещами. Это была не очень большая дорожная сумка, в которую ты складываешь все, что должно быть под рукой, когда путешествуешь. И это все исчезло", - рассказала Скотар.

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В тот момент у поезда была остановка в Виннице. Пострадавшая рассказала о случившемся проводнице и спросила, как такое возможно, что купе открыли из коридора. На что та ответила, что "это привычная вещь".

По словам проводницы, она видела подозрительного мужчину, который ходил в коридоре и возвращался с сумкой. Она рассказала, что пошла за ним, но он выбежал из следующего вагона и скрылся на стоянке. Ни камер, ни полиции в поезде нет, отмечает Скотар.

Автор поста и ее дядя вышли на следующей станции, в Хмельницком, где написали заявление в полицию. Скотар возмутило качество работы полиции в этой ситуации: по ее словам, правоохранители не торопились искать вора и отследить номер пропавшего телефона, когда тот еще был включен.

"Нас забрал патруль полиции, экипаж которой нас завез в отделение, где постоянно нам жаловались, как они мало поспали. Конечно, к тому времени телефон уже был выключен. Мы написали заявления. Дальше я увидела, что моими картами пытаются рассчитаться в Виннице по адресу ул. Привокзальная 1… Экипаж приехал по адресу терминала через 40 минут. Ну и, конечно, там никого не было", - пишет Скотар.

В следующий раз украденный телефон снова включили около 11 часов уже в Киеве.

"Как вам подобная схема? Выходит, злоумышленник покупает билеты в Винницу, обворовывает людей, отпирая купе ключом (потому что начальник поезда сказал, что у них, похитителей, сейчас есть ключи от купе!), ждет следующего поезда и возвращается обратно в Киев. Зная, что около 11 он уже был в Киеве, а в 05:40 был еще в Виннице, можно даже попытаться вычислить, каким поездом он ехал назад, если бы полиция хотела вычислить", - отмечает жертва воровства.

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По ее мнению, "Укрзализныця" обязана что-то сделать для безопасности пассажиров.

"Популистские инициативы (вероятно, имеются в виду нашумевшие женские купе в поездах — Ред.) - это классно и хайпово, но не стоит ли сначала заняться базовыми проблемами, которые действительно есть. Улучшите хотя бы внутреннюю безопасность в поездах и оперативность работы полиции", - призвала Скотар.

Как сообщает источник "Страны" в "УЗ", кражи в поездах - обычная история. Существуют целые группы воров, которые на них специализируются.

"Что касается ключей, это вообще не проблема: стандартные ключи продаются на любом рынке возле узловой станции. В вагонах существует дополнительная защёлка, но и ее умельцы научились открывать. Были слухи, что воры даже предварительно запускают в купе снотворный газ, поэтому пассажиры не просыпаются и не слышат ничего, но подтверждений этому нет. Целятся злодеи, конечно, на международные поезда, ведь контингент здесь намного состоятельнее, чем на внутренних", - отмечает источник "Страны".

Чтобы защититься от воров, он рекомендует отказаться от перевоза крупных сумм наличных, не показывать никому свои ценные вещи и дорогие гаджеты, документы прятать глубоко в сумку, а купе закрывать не только на замок, но и на защелку. Ну и быть предельно внимательными и осторожными.

В мае мы сообщали о рассказе женщины-волонтера, заявившей, что ее пытался изнасиловать в поезде мужчина, который назвался военным ВСУ.

А в 2020 году приводили историю, всколыхнувшую всю Украину, о ведущей "Интера", которую пытались изнасиловать и жестоко избили в поезде на глазах у сына.