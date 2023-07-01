30 июня "Укрзализныця" отправила в рейс первые поезда с "женскими купе".

На время пилотного периода женские купе будут доступны на 4 рейсах дальнего сообщения: Киев — Ужгород, Днепр — Трускавец, Киев — Кривой Рог, Харьков — Ясиня.

"Страна" решила протестировать «женские купе» от УЗ в первый день запуска проекта.

Уже на вокзале нас ждал сюрприз: на наших глазах в вагон, где есть женские купе с чемоданами заходили мужчины.

Как объяснила "Стране" проводник, только три купе в вагоне сделали "женскими" — это 12 мест. И как минимум треть из них заняли журналистки.

— А почему не целый вагон женский? — интересуемся у проводницы.

— Мы сами удивились, думали, будет весь вагон. Но начальство сказало, так как это пилотный проект, пока только три купе на весь вагон.

Для наших попутчиц, которые специально выбирали билеты в женский вагон, это тоже стало неожиданностью.

Как рассказала "Стране" попутчица Анастасия, билет в женское купе ей купил муж, потому что переживает за ее безопасность.

Однако для девушки стал сюрпризом тот факт, что в вагоне есть смешанные купе, где едут мужчины, а женских — всего три.

"В целом я за то, чтобы у всех было право выбрать купе и вагон, но такие нововведения до конца не продуманы. Смысл в таких купе, если в вагоне все равно есть мужчины, и женщины могут пересечься с ними в тамбуре или в очереди в туалет? Я понимаю, если бы в вагоне были только женские купе, а так по факту ничего не изменилось, это ни от чего не убережет", — говорит девушка.

Анастасия отметила, что конфликтов с мужчинами у нее в поездах не было.

"Обычно, если приходилось ехать в купе с незнакомым мужчиной — они просто спали всю дорогу. За все время путешествий поездами каких-то глобальных проблем у меня не было ни с кем", — сказала Анастасия.

Еще одна наша соседка по купе София тоже недовольна тем, что вагоны оказались не совсем женскими. Более того — она обратила внимание, что сам вагон старый и в нем нет базовых удобств.

"От женских купе — одно название. Мужчины в вагоне как были, так и есть, а вот где розетка и кондиционер? Занавеска сломана и перекошена. Даже окно не открывается, — жалуется София. — Если женские купе будут вот такие, и если их цель — безопасность, то лучше бы "УЗ" не делила купе на мужские и женские, а просто модернизировала их. Добавили бы тревожную кнопку для вызова проводника, например", — рассуждает София.

— А еще лучше — вернуть в поезда полицию, — соглашается Анастасия.

Тот факт, что "Укрзализныця" не предусмотрела раздельные уборные, по словам девушки, тоже недоработка.

"Мужчина, если ему вздумается пристать к девушке, сделает это хоть в купе, хоть в коридоре, хоть на перроне, хоть в очереди в туалет, которые не стали разделять на мужские и женские", — считает София.

Что интересно, мужчины, путешествующие в вагоне с "женскими купе", даже не знали о таком соседстве.

В тамбуре журналисты "Страны" встретили Сергея, который едет в Кривой Рог, чтобы увидеться с дочерью. По его словам, он "женских купе" даже не слышал.

"Я об этом от вас узнал, а оказывается уже целую ночь еду рядом с женскими купе. Как я отношусь к таким реформам? Да мне все равно, если честно. Лишь бы женщин все устраивало. С вами лучше вообще не ругаться, делайте как хотите, а мы уже как-то будем подстраиваться", — отшучивается мужчина.

Другие пассажиры поезда по-разному оценивают нововведение. Одни считают, что у женщин должен быть выбор попутчика. Другие же считают, что такая сегрегация дискриминирует мужчин.

"Пусть те, для кого это принципиально, ездят в женских купе, остальные — в общих. Необязательно пользоваться этой опцией, и лично я, скорее всего, не буду. Но хорошо, что она есть", — говорит "Стране" одна из пассажирок вагона, Наталья.

Для нее лично не важно, женское купе или мужское.

"Я покупаю билет туда, где есть места. И вообще не задумываюсь, с кем буду ехать. Неадекватными бывают и мужчины, и женщины. Кстати, все конфликты в поездах у меня происходили только с женщинами. С мужчинами никогда не было проблем", — признается она.

Молодая девушка Карина из соседнего купе признается, что раньше и сама была против женских вагонов.

— Я сомневалась, стоит ли брать билет в женское купе, потому что изначально мне нет разницы, с кем ехать. Но знаете, в женском купе как-то спокойнее. Просто от осознания, что ты с пьяными храпящими мужчинами не столкнешься, — говорит Карина.

— А разве только мужчины храпят и пьют? — Вклинивается в разговор ее попутчица. — И вообще, феминизм, конечно, дело хорошее, но нельзя же всех мужчин считать потенциальными насильниками. Есть нормальные мужчины, а есть нет. Как и женщины. А когда много женщин заперты в замкнутом пространстве — вот тут как раз жди беды, — рассуждает она.