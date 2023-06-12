Женские купе начали быстро раскупать спустя считанные часы после их запуска в тестовом формате. На данный момент осталось только одно свободное место в женском купе на 30 июня по маршруту Киев - Ужгород.

Стоит оно 899 гривен.

После покупки билета на поезд в женское купе, "Укрзализныця" отправляет пассажирам инструкцию перед поездкой.

В сообщении, в частности, говорится, что нужно делать, если в женское купе "каким-то чудом попадёт мужчина".

"Как обычно, пассажиров будут проверять у входа в вагон. Если в ваше купе каким-то чудом

попадет мужчина, сразу сообщайте проводнику - вопрос решат", - пишут в "Укрализныци".

Напомним, с 30 июня Укрзализныця в тестовом режиме запускает женские купе. Билеты можно приобрести только в мобильном приложении (для этого приложение нужно обновить). Стоимость проезда не будет отличаться от обычной.

Мнение проводников и пассажиров о нашумевшей инициативе УЗ мы публиковали в отельном материале.

Напомним, в 2010 году в Украине уже пробовали запустить отдельные купе для женщин. Тогда эксперимент провалился: билеты в "женских купе" плохо продавались и не пользовались спросом.