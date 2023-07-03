Военнослужащие часто сталкиваются с невозможностью попасть в отпуск к родным из-за дефицита билетов на поезда "Укрзализныци".

Об этом сообщает жена военного Дана Шевченко в Facebook.

Ситуация осложняется тем, что часто военные узнают об отпуске за 2-3 дня до отъезда, когда билетов уже нет.

"Третьи сутки безрезультатно пытаемся купить билет военному из Запорожья/Днепра в Стрый/Львов, по крайней мере, в эту сторону, где ждет семья. Даже в 8 утра, когда вроде бы открывают продажу на определенное количество мест. Билетов нет. Вообще. До отпуска осталось двое суток. На горячей линии "УЗ" не знают, как решить проблему, чем помочь, чтобы военный вовремя, не теряя ни дня драгоценного отпуска, уехал к семье", - сообщила Дана Шевченко.

Как уточнила Дана в комментарии "Стране", проблема с нехваткой билетов из восточных регионов в западные, по ее наблюдениям, началась в последнюю неделю. Она не исключает, что причиной этого дефицита могут быть панические настроения местных жителей в связи с информацией о возможном взрыве на ЗАЭС.

Решить вопрос могла бы бронь билетов для военных, которые едут в кратковременный (10 суток) отпуск. Однако в данный момент в "УЗ" существует бронь билетов только для военных, которые едут в командировки.

"Военные должны иметь возможность свободно купить билет на дом, без пересадок (если есть такие рейсы), при наличии отпускного листа с в/ч. Там четко прописывается пункт назначения, а значит, махинаций или злоупотреблений с этим быть априори не может", - говорит Дана.

После огласки в "УЗ" отреагировали, и супруг Даны смог получить билет на поезд.

"Наш вопрос помог решить Александр Перцовский (глава пассажирского направления "УЗ"). Билет мы получили. За что очень благодарны! Однако в свободном доступе билеты из Запорожья или Днепра (ведущие вокзалы Юга и Востока для военных) в направлении Львовской области (Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий), к сожалению, не появились. Этот вопрос назрел 9 лет назад. Однако если раньше военные ехали на ротацию централизованно (подразделениями), то сейчас эти короткие отпуска по 10 суток+2 на дорогу дают в зависимости от обстановки на фронте, и о полной ротации подразделения, как правило, речь не идет. Поэтому нужно персонализировать решение вопроса. Например, как это решено с детьми-инвалидами и их сопровождающими: даже если нет в свободном доступе билетов, для них всегда есть бронь на поезд", — говорит "Стране" Дана Шевченко.

Источник "Страны" в "УЗ" говорит, что проблема с дефицитом билетов существует уже давно, но в мае проблема начала ощущаться резко, а в июне стала критической. К хроническому дефициту мест на польском направлении добавились и внутриукраинские направления.

"Самое напряженное - это Днепр и Киев в направлении западной Украины: Львов, Закарпатье, Прикарпатье и прочие. Очень дефицитное направление - Краматорск. Днепр - потому что наши защитники ездят в отпуска и на ротации. Западное направление всегда было востребованным, а в последнее время в связи с тем, что юг фактически закрыт для отдыха, люди едут туда", - объясняет источник "Страны".

Ещё один фактор - многие автобусные рейсы за рубеж стартуют из Львова, Мукачево, Ужгорода (иностранные автоперевозчики не очень любят сейчас ездить вглубь страны). Таким образом, пассажиры добираются до этих городов поездами, чтобы далее уже путешествовать в Европу на автобусах.

Но дефицит связан не только с высоким спросом, но и со сниженным предложением мест.

"Например поезд 43 Киев - Ивано-Франковск сейчас курсирует составом из 12 вагонов, пассажирам доступно 472 места. При этом до ковида этот же поезд состоял из 20 вагонов и пассажирам предлагалось 804 места. Т.е. сейчас в этом поезде для пассажиров мест в два раза меньше.

При этом сокращение коснулось в основном самых дешевых и популярных мест в плацкартных вагонах: раньше таких вагонов было в составе 9 и мест было 468, а сейчас всего 4 вагона на 208 мест — т.е. более чем в 2 раза меньше", - отмечает источник в "УЗ". По его словам, такая же ситуация и по многим другим поездам.

Напомним, "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда в Одессу, несмотря на отмену там курортного сезона.

В конце июня "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд Киев - Львов.