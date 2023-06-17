В поезде "Укрзализныци" Львов-Киев разгорелся скандал. Мужчина, с которым женщина оказалась в одном купе, стал её домогаться.

О случившемся заявляет сама пассажирка, Евгения Карпюк, разместившая видео в соцсетях.

По её словам, попутчик разговаривал вызывающе и делал ей сексуальные намёки. Когда Евгения взяла свои вещи и сказала, что вызовет полицию, мужчина заявил, что он сам "полковник в отставке", а потом добавил, что он "киборг", и в 2014 году воевал за Донецкий аэропорт.

Женщина обратилась к проводнику. Однако тот отказался переместить её в другое купе к женщинам. Когда Евгения сама перешла в другое купе, проводник открыл дверь и сказал пассажиркам: "Привыкайте, скоро таких "киборгов" с войны вернётся очень много, и у них у всех с кукухой будет не всё в порядке. Подобные ситуации будут случаться на каждом шагу".

На жалобу Евгении в "Укрзализныце" ответили, что проведут служебную проверку. По версии бригады поезда, конфликт произошёл из-за общения пассажирки на русском языке. Но в своём видео пострадавшая уверенно говорит на украинском, так что идёт ли речь об этой женщине или какой другой - неизвестно.

Также в УЗ отметили, что рассматривают вариант возвращения военизированной охраны в поезда.

Напомним, после многочисленных скандалов, связанных с домогательствами, в украинских поездах решили ввести купе для женщин.

Такие поезда "Укрзализныця" запускает уже с 30 июня.

Мы выяснили, что думают проводники и проводницы украинских поездов об идее женских купе.