Поезда перемышльского направления задерживаются из-за травмирования человека на путях вблизи Перемышля в Польше.

Об этом сообщает "Укрзализныця".

"Из-за травмирования человека на путях вблизи Перемышля в Польше и продолжительных следственных действий польской полиции, поезда "Укрзализныци" перемышльского направления задерживаются", - говорится в сообщении.

По состоянию на 8 утра, следственные действия на месте завершены и поезда продолжают курсирование с отставанием от графика:

716/715 Перемышль - Киев (+5:52),

32/31 Перемышль - Запорожье (+4:24),

54/53 Перемышль - Киев (+5:40),

36/35 Перемышль - Одесса (+5:40),

37/38 Ужгород - Одесса (+3:41),

705/706 Киев - Перемышль (+1:39)

При этом, 82 других поезда "Укрзализныци" следуют по Украине четко по расписанию.

Ранее мы писали, что "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд на популярном маршруте Киев - Львов.

Также мы сообщали, что с 30 июня "Укрзализныця" в тестовом режиме запустила женские купе. Стоимость проезда не отличается от обычной, а количество билетов на один заказ ограничен четырьмя. Женские купе появились на четырех популярных поездах дальнего следования, на которых было зарегистрировано больше всего жалоб.