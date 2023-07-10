В Киеве метеорологи зафиксировали рекордное количество осадков 7 июля.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции, 7 июля в столице было зафиксировано рекордное количество осадков – 51,9 мм, что на 21,6 мм превысило предыдущий рекордный показатель 1978 года.

Отметим, что недельная норма осадков в столице составляет 18 мм, а месячная - 68 мм.

Кроме того, сегодня в Киеве начался сильный ливень с грозами. Местами падает град.

Напомним, 7 июля после мощного ливня в Киеве начался потоп. Местами уровень воды доходил до 30-40 сантиметров, а на отдельных улицах - в частности, на улице Антоновича - движение автомобилей было полностью заблокировано.

В Киевской городской государственной администрации заявили о "локальных подтоплениях в Голосеевском и Печерском районах".

Также в МВД Украины показали, как после сильного ливня в Голосеевском районе почти полностью ушел под воду автомобиль.

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