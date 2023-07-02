В понедельник, 3 июля, часть Украины накроют сильные грозовые дожди. При этом в другой части страны ожидается сухая солнечная погода.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в своем телеграм-канале.

"3-го июля грозовые дожди пройдут в центральных областях, Харьковской, Одесской, Черновицкой, Ивано-Франковской областях и на Закарпатье. Кто не вошел в этот список – в течение дня сухая солнечная погода", - пишет Диденко.

Она прогнозирует, что жара до +28...+32 градусов посетит завтра юг, восток Украины и Днепр.

На севере, западе и в большинстве центральных областей +24...+29 градусов тепла.

В Киеве в ближайшую ночь есть вероятность небольшого дождя, при этом день в понедельник "обещает быть сухим и солнечным". Температура воздуха в столице завтра ожидается до +29 градусов.

Ранее мы писали о том, как недавно во время дождя практически во всех районах Киева зафиксировали подтопления. В частности, подтопленными оказались паркинги, подземные переходы, подвальные и полуподвальные помещения, дороги, тротуары, зеленые зоны.

Кроме того, недавно во Львове прошел очень мощный ливень с градом. Порывы ветра перешли в настоящий ураган.