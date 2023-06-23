Львов накрыл мощный ливень с градом и ураганом. Видео
В пятницу, 23 июня, во Львове начался очень мощный ливень с градом. Порывы ветра перешли в настоящий ураган.
Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой в своем Telegram-канале.
Он призвал горожан как можно дальше держаться от деревьев.
Очевидцы сообщают в соцсетях, что град начал разбивать окна автомобилей и ломать деревья.
Ранее мы писали, что на днях на Киев и область обрушились мощные ливни. На улицах столицы начался потоп, ливневая канализация не справлялась с нагрузкой. Борщаговка была затоплена в считанные минуты. В отдельные проблемные места киевским властям пришлось даже высылать специальные аварийные команды.
После этого ливня практически во всех районах Киева зафиксировали подтопления. В частности, подтоплениям подверглись паркинги, подземные переходы, подвальные и полуподвальные помещения, дороги, тротуары, зеленые зоны. Для работ по ликвидации были привлечены 106 работников гидрослужб ШЭУ.
А в мае на Одессу обрушился сильнейший ливень с градом. Местные Telegram-каналы публиковали видео затопленных улиц, в частности, в поселке Котовского.