В пятницу, 23 июня, во Львове начался очень мощный ливень с градом. Порывы ветра перешли в настоящий ураган.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой в своем Telegram-канале.

Он призвал горожан как можно дальше держаться от деревьев.

Очевидцы сообщают в соцсетях, что град начал разбивать окна автомобилей и ломать деревья.

Ранее мы писали, что на днях на Киев и область обрушились мощные ливни. На улицах столицы начался потоп, ливневая канализация не справлялась с нагрузкой. Борщаговка была затоплена в считанные минуты. В отдельные проблемные места киевским властям пришлось даже высылать специальные аварийные команды.

После этого ливня практически во всех районах Киева зафиксировали подтопления. В частности, подтоплениям подверглись паркинги, подземные переходы, подвальные и полуподвальные помещения, дороги, тротуары, зеленые зоны. Для работ по ликвидации были привлечены 106 работников гидрослужб ШЭУ.

А в мае на Одессу обрушился сильнейший ливень с градом. Местные Telegram-каналы публиковали видео затопленных улиц, в частности, в поселке Котовского.