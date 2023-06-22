Из-за усиления явления Эль-Ниньо Землю в этом году ожидают беспрецедентная жара, ураганы, проливные дожди и прочие крупные природные аномалии.

Об этом предупреждает у себя в Твиттере известный голландский исследователь климата Леон Симонс.

Симонс ссылается на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США, а также Института изменения климата при Университете штата Мэн.

Эль-Ниньо усилит свое влияние в центральной и восточной частях Тихого океана в августе, превратившись в супер Эль-Ниньо.

Эль-Ниньо и Ла-Нинья - экстремальные значения температуры воды и атмосферного давления в экваториальной зоне Тихого океана. Эль-Ниньо проявляется резким повышением температуры поверхностного слоя воды, а Ла-Нинья – снижением поверхностной температуры воды на востоке тропической зоны Тихого океана.

Ранее климатологи ООН спрогнозировали рекордно теплые 2023-2027 годы. По их данным, на Земле наступили самые жаркие пять лет в истории метеонаблюдений.

Также весной ученые-климатологи зафиксировали самую высокую в истории среднюю температуру поверхности мирового океана.