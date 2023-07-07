В пятницу, 7 июля, после мощного ливня в Киеве начался потоп.

Соответствующее видео публикует корреспондент "Страны".

На кадрах можно заметить, что некоторые участки дороги полностью затоплены, и машины буквально плывут по проезжей части.

Местами уровень воды доходит до 30-40 сантиметров, а на отдельных улицах - в частности, на улице Антоновича - движение автомобилей полностью заблокировано.

Также появилось фото, на котором видно, что некоторые машины в Киеве практически утонули после сильнейшего ливня.

А часть машин едут через залитые водой улицы.

Тем временем в Киевской городской государственной администрации заявляют о "локальных подтоплениях в Голосеевском и Печерском районах".

При этом сообщается, что основная часть подтоплений – не на балансовых улицах дорожной службы.

Однако КГГА признает, что система дождевой канализации не рассчитана на такое количество осадков.

Напомним, накануне в Киеве началась сильная гроза. Город затянуло тучами, из-за которых стемнело раньше обычного. Кроме того, на город обрушился ливень.

Ранее мы писали, что недавно на Киев и область обрушились мощные ливни. На улицах столицы начался потоп, ливневая канализация не справлялась с нагрузкой. Борщаговка была затоплена в считанные минуты. В отдельные проблемные места киевским властям пришлось даже высылать специальные аварийные команды.

После этого ливня практически во всех районах Киева зафиксировали подтопления. В частности, подтоплениям подверглись паркинги, подземные переходы, подвальные и полуподвальные помещения, дороги, тротуары, зеленые зоны. Для работ по ликвидации были привлечены 106 работников гидрослужб ШЭУ.