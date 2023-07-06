В четверг, 6 июля, в Киеве началась сильная гроза. Город затянуло тучами, из-за которых стемнело раньше обычного.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

На видео можно заметить всполохи молний во тьме над столицей. Кроме того, на город обрушился ливень.

Напомним, недавно на Киев и область обрушились мощные ливни. На улицах столицы начался потоп, ливневая канализация не справлялась с нагрузкой. Борщаговка была затоплена в считанные минуты. В отдельные проблемные места киевским властям пришлось даже высылать специальные аварийные команды.

После этого ливня практически во всех районах Киева зафиксировали подтопления. В частности, подтоплениям подверглись паркинги, подземные переходы, подвальные и полуподвальные помещения, дороги, тротуары, зеленые зоны. Для работ по ликвидации были привлечены 106 работников гидрослужб ШЭУ.

Ранее мы рассказывали, что на днях во Львове произошел очень мощный ливень с градом. Порывы ветра перешли в настоящий ураган. По словам очевидцев, град разбивал окна автомобилей и ломал деревья.

Также вслед за Львовом мрачная буря надвинулась и на Ивано-Франковск.