Молния убила на Говерле мужчину и 11-летнюю девочку. Задело также женщину, которая оказалась в шоковом состоянии.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в своем Telegram-канале.

По данным спасателей, на горе Говерла, на синем маршруте, в результате попадания молнии пострадали три человека, в том числе ребенок.

К месту происшествия сразу были направлены горные спасатели поисково-спасательных отделений города Яремче и пгт Ворохта.

На месте происшествия спасатели обнаружили девочку и мужчину уже без признаков жизни. Женщина в шоковом состоянии была сопровождена до поста Заросляк другими участниками группы туристов и передана медикам.

Погибших спасатели транспортируют к посту Заросляк.

Также в ГСЧС напоминают правила безопасности в случае грозы в горах:

не прячьтесь среди деревьев, лучше спрятаться в каком-нибудь углублении;

если вас двое или больше – не собирайтесь вместе, а прячьтесь поодиночке;

бежать в укрытие следует медленно и слегка склонившись, а не во весь рост – разряды контактируют с высшими точками, которой и может быть голова человека;

немедленно нужно избавиться от вещей, которые есть при вас: ножи, браслеты, даже часы – положите все в защищенное место подальше от себя;

не ложитесь на землю, потому что тем самым увеличиваете площадь поражения разрядом, сядьте, слегка наклонив голову, чтобы она не была выше предметов вокруг вас;

во время грозы никогда не прикасайтесь к металлическим сооружениям и железным электроопорам, опорам мостов, проволочным изгородям и подобным объектам из металла;

желательно не прятаться под высокими деревьями;

не пользуйтесь мобильными телефонами;

всегда уточняйте прогноз погоды и следите за штормовыми сообщениями.

Ранее мы рассказывали, что недавно в селе Гатное Фастовского района Киевской области в частный дом попала молния, в результате возник пожар.

А в прошлом году гигантская молния ударила в парк Лафайет у Белого дома (Вашингтон, США). Удар молнии убил пожилую пару, прятавшуюся в парке от дождя.