После удара молнии на горе Говерла погибли мужчина и 11-летняя девочка. Что делать в случае грозы в горах
Молния убила на Говерле мужчину и 11-летнюю девочку. Задело также женщину, которая оказалась в шоковом состоянии.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в своем Telegram-канале.
По данным спасателей, на горе Говерла, на синем маршруте, в результате попадания молнии пострадали три человека, в том числе ребенок.
К месту происшествия сразу были направлены горные спасатели поисково-спасательных отделений города Яремче и пгт Ворохта.
На месте происшествия спасатели обнаружили девочку и мужчину уже без признаков жизни. Женщина в шоковом состоянии была сопровождена до поста Заросляк другими участниками группы туристов и передана медикам.
Погибших спасатели транспортируют к посту Заросляк.
Также в ГСЧС напоминают правила безопасности в случае грозы в горах:
- не прячьтесь среди деревьев, лучше спрятаться в каком-нибудь углублении;
- если вас двое или больше – не собирайтесь вместе, а прячьтесь поодиночке;
- бежать в укрытие следует медленно и слегка склонившись, а не во весь рост – разряды контактируют с высшими точками, которой и может быть голова человека;
- немедленно нужно избавиться от вещей, которые есть при вас: ножи, браслеты, даже часы – положите все в защищенное место подальше от себя;
- не ложитесь на землю, потому что тем самым увеличиваете площадь поражения разрядом, сядьте, слегка наклонив голову, чтобы она не была выше предметов вокруг вас;
- во время грозы никогда не прикасайтесь к металлическим сооружениям и железным электроопорам, опорам мостов, проволочным изгородям и подобным объектам из металла;
- желательно не прятаться под высокими деревьями;
- не пользуйтесь мобильными телефонами;
- всегда уточняйте прогноз погоды и следите за штормовыми сообщениями.
Ранее мы рассказывали, что недавно в селе Гатное Фастовского района Киевской области в частный дом попала молния, в результате возник пожар.
А в прошлом году гигантская молния ударила в парк Лафайет у Белого дома (Вашингтон, США). Удар молнии убил пожилую пару, прятавшуюся в парке от дождя.