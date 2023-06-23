В Сети появились фото Ивано-Франковска, на который надвигается буря, которая уже накрыла Львов.

Соответствующие кадры в пятницу, 23 июня, публикуют Telegram-каналы.

На снимках можно заметить темное грозовое небо над городом, из-за чего Ивано-Франковск практически погрузился во тьму.

Напомним, сегодня во Львове начался очень мощный ливень с градом. Порывы ветра перешли в настоящий ураган. Мэр города Андрей Садовой призвал горожан как можно дальше держаться от деревьев. Очевидцы сообщают в соцсетях, что град начал разбивать окна автомобилей и ломать деревья.

Ранее мы писали, что на днях на Киев и область обрушились мощные ливни. На улицах столицы начался потоп, ливневая канализация не справлялась с нагрузкой. Борщаговка была затоплена в считанные минуты. В отдельные проблемные места киевским властям пришлось даже высылать специальные аварийные команды.

После этого ливня практически во всех районах Киева зафиксировали подтопления. В частности, подтоплениям подверглись паркинги, подземные переходы, подвальные и полуподвальные помещения, дороги, тротуары, зеленые зоны. Для работ по ликвидации были привлечены 106 работников гидрослужб ШЭУ.