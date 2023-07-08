Харьков, как вчера и Киев, накрыло ливнями. Стихия устроила в городе настоящий потоп.

Видео об этом опубликовали в субботу, 8 июля, местные телеграм-каналы и соцсети.

На улицах Харькова вода затопила проезжую часть выше бордюров, местами доставая до дверей автомобилей.

Местные жители в целом радуются необычной погоде. Девушка в легковой машине, комментируя затопление улиц, произносит "Ура", а мальчик возрастом около 10 лет плывёт брассом по огромной луже, покрывшей тротуар перед одним из городских кафе.

Напомним, накануне в Киеве после мощного ливня начался потоп. Машины буквально плыли по затопленным улицам, а в некоторых случаях даже тонули.

Местами уровень воды доходил до 30-40 сантиметров, а на отдельных улицах - в частности, на улице Антоновича - движение автомобилей оказалось полностью заблокировано.

В Киевской городской государственной администрации заявили о "локальных подтоплениях в Голосеевском и Печерском районах".

Также мы публиковали видео последствий мощного ливня в Киеве. В частности, в Голосеевском районе почти полностью ушел под воду автомобиль.

А сегодня в Броварах под Киевом молния попала в жилой дом, начался пожар.

Перед этим в сети появилось видео о том, как штормовые дожди накрыли временно оккупированный Крым, автомобили там плавали в девятибалльных пробках.