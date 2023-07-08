В результате прошедшего по стране масштабного грозового шторма, в 10 областях Украины было зафиксировано повреждение линий электропередачи, в результате чего более 300 населенных пунктов остались обесточенными.

Об этом сообщает Минэнерго.

Наибольшее количество отключений зарегистрировано в Черниговской, Одесской, Кировоградской и Полтавской областях.

Также часть потребителей осталась без электричества в Сумской, Днепропетровской, Киевской, Черкасской, Донецкой и Николаевской областях.

Кроме того, из-за обстрелов обесточивались 45 населенных пунктов в Донецкой области. Остается без света часть абонентов в Запорожской, Херсонской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях.

В настоящее время проводятся восстановительные работы для быстрого устранения последствий непогоды и восстановления электроснабжения.

Напомним, сегодня в Киеве также объявлен первый уровень опасности из-за грозы и сильного ветра.

Ранее мы писали, что после удара молнии на горе Говерла погибли мужчина и 11-летняя девочка.

Тем временем война в Украине идет уже 500-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 8 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. США объявили о новом пакете военной помощи Украине, в который входят кассетные боеприпасы. Генштаб сообщил о "частичном успехе" в районе Клещеевки (южнее Бахмута), но село еще под контролем противника. РФ наступает на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.