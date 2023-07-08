В Киеве сегодня днём снова ожидается гроза. Об этом сообщает Укргидрометцентр. Городские власти предупреждают о возможных ударах молнией и призывают не браться за металлические предметы на улице.

Порывы ветра прогнозируют до 20 м/с.

Напомним, вчерашний ливень затопил улицы столицы, машины "плавали" по дорогам. Повторится ли потоп сегодня - пока неизвестно.

Ранее мы писали, что в Киеве 7 июля после мощного ливня начался потоп, "Страна" публиковала фото и видео. В Киевской городской государственной администрации заявляли о "локальных подтоплениях в Голосеевском и Печерском районах". КГГА признает, что система дождевой канализации не рассчитана на такое количество осадков.

Кроме того, накануне в Киеве началась сильная гроза. Город затянуло тучами, из-за которых стемнело раньше обычного. Кроме того, на город обрушился ливень.

Война в Украине идет уже 500-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 8 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. США объявили о новом пакете военной помощи Украине, в который входят кассетные боеприпасы. Генштаб сообщил о "частичном успехе" в районе Клещеевки (южнее Бахмута), но село еще под контролем противника. РФ наступает на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.