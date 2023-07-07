В сети появилось видео последствий мощного ливня в Киеве. В Голосеевском районе почти полностью ушел под воду автомобиль.

Соответствующие кадры публикует Министерство внутренних дел Украины в своем Telegram-канале.

На видео можно заметить, что полицейские помогают жителям спасаться от непогоды.

В МВД добавили, что уровень воды начинает снижаться.

Напомним, сегодня в Киеве после мощного ливня начался потоп. Машины буквально плыли по затопленным улицам, а в некоторых случаях даже тонули.

Местами уровень воды доходил до 30-40 сантиметров, а на отдельных улицах - в частности, на улице Антоновича - движение автомобилей оказалось полностью заблокировано.

В Киевской городской государственной администрации заявили о "локальных подтоплениях в Голосеевском и Печерском районах".

При этом сообщается, что основная часть подтоплений – не на балансовых улицах дорожной службы.

Накануне в Киеве началась сильная гроза. Город затянуло тучами, из-за которых стемнело раньше обычного. Кроме того, на город обрушился ливень.

Ранее мы писали, что в конце июня на Киев и область обрушились мощные ливни. На улицах столицы начался потоп, ливневая канализация не справлялась с нагрузкой. Борщаговка была затоплена в считанные минуты. В отдельные проблемные места киевским властям пришлось даже высылать специальные аварийные команды.