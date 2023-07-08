В Броварах под Киевом молния попала в жилой дом, начался пожар. Фото
В Броварах Киевской области молния попала в частный жилой дом, расположенный по улице Пластунской.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
В результате удара молнии произошел пожар.
"В настоящее время возгорание помещения локализовано. К счастью, пострадавших нет", - отмечают в полиции.
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