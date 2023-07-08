В Броварах Киевской области молния попала в частный жилой дом, расположенный по улице Пластунской.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

В результате удара молнии произошел пожар.

"В настоящее время возгорание помещения локализовано. К счастью, пострадавших нет", - отмечают в полиции.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, в Киеве сегодня днём снова ожидается гроза. В столице объявлен первый уровень опасности.

Ранее мы писали, что ливень 7 июля затопил улицы столицы, машины "плавали" по дорогам. Потоп начался сразу после мощного ливня, "Страна" публиковала фото и видео.

В Киевской городской государственной администрации заявляли о "локальных подтоплениях в Голосеевском и Печерском районах". КГГА признает, что система дождевой канализации не рассчитана на такое количество осадков.

Кроме того, накануне в Киеве началась сильная гроза. Город затянуло тучами, из-за которых стемнело раньше обычного. Кроме того, на город обрушился ливень.

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