Ночью российские войска выпустили из акватории Черного моря несколько волн ударных беспилотников типа "Shahed-136". Два беспилотника ударили по зданию в одном из портов Одесской области.

Об этом сообщили в ОК "Юг".

Из-за падения обломков произошло возгорание двух припортовых терминалов, в том числе зернового.

Сейчас пожар потушен, пострадавших нет.

Всего на юге Украины было сбито 22 дрона.

Напомним, в Воздушных Силах ВСУ сообщили, что ночью по Украине было выпущено 28 "Шахедов", из них 26 было уничтожено силами ПВО.

Также в Киевской области в результате ночной атаки дронов обломки "Шахедов" были обнаружены в одном из населенных пунктов. В результате падения были повреждены окна и хозяйственные постройки частного домовладения, возникло возгорание травы.

Война в Украине идет уже 503-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 11 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги дня 10 июля. ВСУ за минувшую неделю продвинулись на более чем километр на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В целом с начала наступления на Южном направлении общее продвижение составило 8,6 километра. РФ, по данным Генштаба, наступает на Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Купянском направлениях. Украина - под Бахмутом, где россияне оказались "в ловушке".

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