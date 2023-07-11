Российские источники сегодня с утра пишут о новой попытке масштабной атаки ВСУ на Запорожском фронте.



Представитель т.н. "администрации Запорожской области" Владимир Рогов заявил, что новая волна наступления началась под Ореховым, в направлении Работино.

Военные паблики РФ также пишут о наступлении ВСУ и об ожесточенных боях.

В Украине этого пока не комментировали. Украинские военные паблики ночью писали, что у ВСУ есть частичный успех севернее Работино.

Напомним, это направление фронта нацелено на Токмак - важный транспортный узел в тылу РФ.

Ранее мы писали, что командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сообщил, что в Бахмуте россияне оказались "в ловушке", город держат под огневым контролем Силы обороны Украины.

Также накануне в Минобороны сообщили, что на южном фланге Бахмутского направления есть определенное продвижение ВСУ, на северном фланге ситуация остается без изменений.

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