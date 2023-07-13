Ночью 13 июля Киев подвергся очередной атаке дронами.

Во время ночной атаки силами ПВО было уничтожено "около десятка" дронов.

В Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Подольском районах города зафиксированы случаи падения обломков. Есть повреждения жилых домов, сообщает городская военная администрация.

Двое травмированных есть в Дарницком районе, где произошло разрушение фасада жилого дома: девушка 19 лет и мужчина 23 лет (осколочные ранения), они госпитализированы.

В Шевченковском районе, где произошло возгорание на балконе жилого дома, спасен один человек.

В Подольском районе, по данным мэра Кличко, во время тушения пожара в многоквартирном доме, нашли тело погибшего.

Спасатели публикуют фото после ночной атаки РФ.

Война в Украине идет уже 505-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 13 июля 2023 года в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги дня 12 июля. Вчера на саммите НАТО страны "Большой семерки" впервые официально заявили о гарантиях безопасности для Украины. Как и ожидалось, обязательств вступать в войну на стороне Украины там нет. Но страны обязуются продолжать предоставлять Украине помощь.

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