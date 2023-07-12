В Киеве на улице Драгоманова в квартире произошел мощный взрыв, после чего возник пожар. Из-за взрыва на балконе вылетели окна.

Об этом пишут местные телеграм-каналы.

По словам очевидцев, взрыв прогремел на балконе одной из квартир дома.

На место происшествия прибыли спасатели и бригада скорой помощи.

Как пишет ТСН, по предварительной версии взорвался туристический газовый баллон. Потерпевших нет.

Ранее мы писали, что 9 июля в Киеве загорелась автозаправка KLO на Броварском проспекте. Сообщалось, что в колонку с горючим въехал кабриолет. К вечеру возгорание удалось ликвидировать. По информации Киевской городской государственной администрации, огонь бушевал на площади 1 500 кв. метров.

Также мы рассказывали, что 7 июля ливень затопил улицы столицы, машины "плавали" по дорогам. Потоп начался сразу после мощного ливня, "Страна" публиковала фото и видео. Местами уровень воды доходил до 30-40 сантиметров, на некоторых улицах движение автомобилей было полностью заблокировано. Метеорологи зафиксировали рекордное количество осадков в столице. По данным наблюдений метеостанции, 7 июля в столице было зафиксировано 51,9 мм осадков, что на 21,6 мм превысило предыдущий рекордный показатель 1978 года.