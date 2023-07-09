В воскресенье, 9 июля, в Киеве произошел сильный пожар на Броварском проспекте.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

По их данным, горит одна из городских автозаправок.

В соцсетях также сообщают, что Броварской проспект уже перекрыт. Отмечается, что горит заправка вблизи метро Дарница.

ГСЧС сообщает, что причина пожара в Киеве - ЧП на заправке KLO. По некоторым данным, машина въехала в цистерну с горючим.

"В Киеве пожарные ликвидируют пожар на АЗС в Днепровском районе. В настоящее время к тушению привлечены 30 человек личного состава и 5 единиц техники. Информация о жертвах и пострадавших уточняется", - сообщают в ГСЧС.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что медики госпитализировали двух пострадавших от пожара на АЗС. Третьего пострадавшего осматривают и тоже госпитализируют.

Ранее мы также писали о том, как ливень 7 июля затопил улицы столицы, машины "плавали" по дорогам. Потоп начался сразу после мощного ливня, "Страна" публиковала фото и видео.

В Киевской городской государственной администрации заявляли о "локальных подтоплениях в Голосеевском и Печерском районах". КГГА признает, что система дождевой канализации не рассчитана на такое количество осадков.

Кроме того, накануне в Киеве началась сильная гроза. Город затянуло тучами, из-за которых стемнело раньше обычного. Кроме того, на город обрушился ливень.

Вслед за столицей Харьков также накрыло ливнями. Стихия устроила в городе настоящий потоп. На улицах Харькова вода затопила проезжую часть выше бордюров, местами доставая до дверей автомобилей.