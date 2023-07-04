В сети появилось видео пожара на Лужской ТЭЦ в российском Великом Новгороде.

Чрезвычайное происшествие было снято местным жителем.

По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание турбины. В результате пожара никто не пострадал, также нет сбоев в электроснабжении города.

По данным, публикуемым российскими СМИ, пожар произошёл в Великом Новгороде по адресу: Лужское шоссе, д. 4а. Его площадь достигла 2 300 кв. м. В 20:36 на месте пожара объявлена локализация и ликвидация открытого горения.

Прокуратура начала проверку по факту произошедшего. По её результатам будет дана оценка соблюдению требований промышленной безопасности, а также экологической безопасности на объекте. Причины и и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Перед этим в Ростовской области после взрыва начался пожар на Новочеркасской ГРЭС. Появилась информация, что причиной пожара стал взрыв. В результате ЧП пострадали минимум три человека, а огонь охватил 400 квадратных метров.

Ранее было опубликовано видео пожара в здании министерства обороны РФ в Москве.