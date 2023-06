В четверг, 29 июня, в недавно отремонтированном здании Tiffany & Co на Пятой авеню Манхэттена в Нью-Йорке вспыхнул пожар. Это произошло в тот момент, когда персонал готовился открывать его для покупателей.

Об этом пишет Daily Mail.

По информации издания, огонь вспыхнул внизу здания. По предварительным данным, источником возгорания является электрическое хранилище. Никто серьезно не пострадал, но некоторых сотрудников доставили в больницу на машинах скорой помощи, а представитель пожарного управления Джозеф Карлсен сообщил журналистам, что легкие ранения получили два человека. Также из здания эвакуировали около 100 человек.

Персонал магазина, а также повара Blue Box Café, расположенного на шестом этаже, наблюдали, стоя на улице, как из окон валят клубы дыма, а пожарные пытаются потушить огонь.

Как сообщают журналисты, здание было вновь открыто после длительного и дорогостоящего ремонта, который некоторые эксперты оценили в 500 миллионов долларов.

BREAKING: The Tiffany & Co building is on fire in midtown Manhattan pic.twitter.com/myMECzKtvk