В Анкаре произошел взрыв на заводе по производству ракет. Есть информация о 5 погибших. Об этом сообщает Министерство обороны Турции.

Взрыв произошел рано утром в субботу в районе Эльмадаг, на окраине столицы Анкары.

"На заводе ракетно-взрывчатых веществ в районе Эльмадаг в Анкаре произошел взрыв. В результате взрыва погибли 5 наших работников. Было начато судебное и административное расследование", – сообщили в Минобороны.

По данным местных СМИ, утром после пожара на заводе произошел взрыв, в результате которого были пострадавшие. После звука взрыва в районе Эльмадаг в Анкаре поднялся дым.

На завод были направлены пожарные и скорая помощь.

Состояние некоторых пострадавших, которых кареты скорой помощи доставили в соседние больницы, оценили как тяжелое.

Перед заводом собрались родственники работников. Причину взрыва выясняют.

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