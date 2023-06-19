В немецком городе Руст начался пожар в крупнейшем парке развлечений Германии Europa-Park. Проводится эвакуация посетителей.

Соответствующие видео публикуют очевидцы в соцсетях.

На кадрах можно заметить огромные черные клубы дыма, поднимающиеся с территории парка. Также видно и открытое пламя.

Сообщается, что к тушению пожара привлечены значительные силы, а посетители парка организованно его покидают. Из парка эвакуированы уже около 25 тысяч посетителей.

Двое сотрудников спасательных служб получили лёгкие повреждения. Причины пожара устанавливаются.

Напомним, что это не первый пожар на территории парка развлечений в Русте. В 2018 году в Europa-Park также произошел пожар. К тушению огня привлекались около 500 спасателей, в том числе из Фрайбурга и Карлсруэ. В результате происшествия пострадали трое пожарных.

Представитель парка заявлял, что в результате пожара сгорело несколько аттракционов. Из парка эвакуировали всех посетителей.

Ранее мы писали, что недавно в Германии погиб маленький украинец при пожаре в общежитии беженцев. Инцидент произошел в федеральной земле Тюрингия.