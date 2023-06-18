В воскресенье, 18 июня, произошел пожар на территории военного госпиталя для ветеранов в российском Брянске. Отмечается, что медучреждение находится в Володарском районе, оно еще не достроено.

По информации российских СМИ, возгорание произошло при заливке битумом плит.

"Сторонних причин возгорания нет", - заявляют экстренные службы РФ. При этом СМИ сообщают, что пострадавших в результате пожара нет.

На опубликованных в сети кадрах можно увидеть, что пожар достаточно масштабный. Черный дым заметен в нескольких районах города.

Ранее мы писали, что на днях на 6-м энергоблоке Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области России загорелась кровля. Сообщается, что причиной пожара стал взрыв. В результате ЧП пострадали минимум три человека, а огонь стал распространяться и охватил 400 квадратных метров.

Также мы писали, что в середине прошлого месяца в подмосковном Дзержинске вспыхнул сильный пожар в районе ТЭЦ. Сперва загорелись склады возле ТЭЦ, а впоследствии огонь перекинулся на крышу соседнего здания. Для тушения в небо подняли вертолеты.