Дым от мощнейших лесных пожаров из Канады достиг США и затянул Нью-Йорк.

Об этом пишет Bloomberg.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс призвал жителей "проявить осторожность" и по возможности "ограничить деятельность на открытом воздухе". Адамс также объявил, что все школьные мероприятия на открытом воздухе отменяются. Такая ситуация может продлиться несколько дней, пишет издание.

Показатель загрязнения воздуха в городе достиг "опасного уровня", из-за чего Нью-Йорк в антирейтинге по качеству воздуха занял первое место.

Дым от канадских лесных пожаров также снизил уровень чистоты воздуха в Миннесоте, Висконсине, Иллинойсе, Огайо, Индиане и в отдельных районах Кентукки и Вирджинии.

В самой Канаде зафиксировано более 400 очагов возгораний, идут массовые эвакуации населения. Отселены уже более 20 тысяч человек.

Наиболее сильные пожары наблюдаются в провинциях Альберта, Квебек и Новая Шотландия. Тем не менее ситуация начинает немного улучшаться из-за начавшихся дождей и понижения температуры воздуха.

Ранее мы писали, что в мае под Киевом начался масштабный лесной пожар. Спасатели сообщают, что возгораний стало на порядок больше.

А в прошлом году появилось видео мощного пожара у итальянского города Палермо из-за аномальной жары.