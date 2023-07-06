В Москве загорелся известный ресторан "Пушкин" на Тверском бульваре. Пожар бушует на кровле здания.

Об этом сообщают российские СМИ.

По данным изданий, возгорание случилось на крыше двух рядом стоящих ресторанов - "Пушкин" и "Турандот". Всех сотрудников и посетителей заведения уже эвакуировали.

На кадрах видно, что из здания идет густой черный дым, отчетливо прослеживаются языки пламени.

СМИ сообщают, что экстренные службы уже прибыли на место инцидента. Информации о пострадавших пока не поступало.

Напомним, в мае в Москве вспыхнул пожар на территории машиностроительного завода имени В.В. Чернышева. Там производят двигатели для самолетов МиГ. Возгорание произошло в одном из зданий предприятия. На втором этаже вспыхнули личные вещи и мебель, а огонь распространился на 15 квадратных метров. Сообщалось о трех пострадавших.

Ранее мы публиковали видео пожара на Лужской ТЭЦ в российском Великом Новгороде.

По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание турбины. В результате пожара никто не пострадал, также нет сбоев в электроснабжении города.