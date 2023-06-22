Житель многоэтажного дома в Днепровском районе Киева, где сегодня ночью взорвался газ, раскритиковал спасателей за медлительную работу по ликвидации пожара.

Житель дома с первого этажа Дмитрий Раздорожный говорит, что уже через три минуты после взрыва сообщил о нем в 101, там ответили, что спасатели уже едут.

"3:42 (через 10 мин после взрыва - Ред.) появляются первые пожарные машины. Из дома раздается крик "Помогите, пожар". Раздается долго и полон отчаяния. И повторяется десятки, сотни раз.

3:50 человек выпрыгивает из окна минимум 10 этажа. И вероятнее всего не выживает. 3:52 включают первый рукав с торца дома. Через 20 минут, прошедшие с момента взрыва - пламя охватило три этажа и его заливают не с той стороны.

Через 40 минут после начала пожара приезжает вторая вышка. Почти через час начинается полноценное тушение пожара, но обломки на земле под домом никто даже не думает тушить. Пожар тушат уже 3 часа, все еще горит 12 этаж, хотя взрыв газа был на 7-9 этажах", - пишет Раздорожный.

В комментариях ему ответили представители столичного ГСЧС.

"Со стороны кому-то кажется, что прибывая по вызову спасатели просто стоят и ничего не делают. На самом деле, это не так. Пожарным требуется определенное время для того, чтобы оценить ситуацию и правильно построить тактику ликвидации чрезвычайного происшествия, чтобы оперативно начать работы.

Итак, по взрыву газа в столичной многоэтажке.

В 3:32 на линию 101 поступило сообщение о вызове.

3:44 – первые подразделения были уже на месте происшествия.

В 3:46 – спасатели уже эвакуировали людей из дома. Все были оперативно выведены на свежий воздух.

В 3:50 – начали тушение пожара.

3:55 – поступила информация о первом потерпевшем", - ответили спасатели.

"Страна" поговорила с Дмитрием Раздорожным. Он сообщил, что из-за взрыва полностью уничтожена четвертая часть дома. А пожар тушили больше трех часов.

"Наш дом, скорее всего, отселят. Полностью уничтожена четвертая часть дома. И еще учтите, что все нижние этажи залиты водой, потому что пожар тушили больше трех часов", - сообщил Раздорожный.

Он также прокомментировал версии взрыва, одна из которых - что причиной стал прилет, а не взрыв газа.

"Говорят, взорвался газ, но информацией никто не хочет на месте делиться. Сомневаюсь, что это был прилет. Взрыв точно был изнутри, сильный разлет обломков окон, бытовых вещей - чайники валяются в ста метрах от дома", - сказал Дмитрий.

По его словам, тушить пожар начали ровно через 20 минут после взрыва. Но техники не хватало.

"Техники было мало: был всего один рукав, который доставал до того уровня. А к тому моменту пожар уже распространился на три квартиры и на две стороны дома. Примерно через 50 минут подъехала вторая машина, которая начала уже нормально тушить пожар. Паршивая ситуация. Почему так долго не тушили - не знаю. Долго разворачивался штаб, активная работа началась, когда приехала вторая машина. Наверно, еще специфика локации дома - к нему усложнен доступ плотной застройкой", - считает Дмитрий.

По последним данным, к обеду были спасены последние пропавшие без вести жители дома, погибли два человека, пятеро ранены.

Накануне чиновника КГГА отправили под домашний арест из-за закрытого бомбоубежища в Киеве, возле которого погибли люди.

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