В Киеве после взрыва в многоэтажке остаются двое пропавших без вести.

Об этом сообщает столичная полиция.

Вскоре в Киевской городской военной администрации сообщили, что удалось спасти еще одну жительницу дома.

Два человека погибли, пятеро пострадали, спасены 18 человек.

Пожар уже ликвидирован, сейчас спасатели демонтируют поврежденные конструкции с помощью автокранов.

Напомним, сегодня ночью в Днепровском районе Киева на улице Малышко произошел взрыв в жилой высотке. Пострадал 7-й этаж 16-этажного дома. Предварительная причина - утечка газа.

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Также мы подводили итоги дня 21 июня. ВСУ продолжают сообщать о частичном успехе на Запорожском направлении. Продолжает поступать информация об обострении ситуации в районе Кременной. По данным украинского Генштаба, там идут тяжелые бои.

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