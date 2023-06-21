В Париже прогремел взрыв в пятом округе – старейшем районе города. Над столицей Франции виднеется большой столб дыма.

Об этом сообщает BFM TV.

"Жители 5-го округа, как только произошел взрыв газа на площади Альфонса Лаверана в районе Валь-де-Грас, некоторые здания горят. Пожалуйста, держитесь на расстоянии, чтобы дать возможность пожарной бригаде вмешаться", - заявил первый заместитель мэра 5-го округа Эдуард Сивель.

Информации о жертвах или пострадавших нет. На месте работают спасатели, улица перекрыта.

В то же время очевидцы утверждают, что некоторые из гражданских могли оказаться под завалами.

Как писала "Страна", в середине мая президент Франции Эммануэль Макрон намекнул на поставку Украине французских дальнобойных ракет.

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Также мы подводили итоги дня 20 июня. ВСУ за минувшие сутки достигли "частичного успеха" на Запорожском направлении. Особенно сильные бои идут за село Пятихатки на западном фланге контрнаступления. Через него проходит дорога на юго-запад, в сторону Васильевки - важного города для обороны подконтрольного россиянам берега Каховского водохранилища, где находится Энергодар.

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