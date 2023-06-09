Итог войны в Украине будет зависеть от результатов президентских выборов в США в 2024 году.

Такое мнение высказал бывший президент Франции Франсуа Олланд в интервью британской газете Financial Times.

"Если будет избран Трамп, то он скажет: "Мы останавливаемся на этом". Россияне смогут сохранить за собой все, что они имеют. Война обходится очень дорого", – отметил политик.

Также Олланд подчеркнул, что за последние шесть лет стала яснее вырисовываться форма нового геополитического порядка, в том числе за счет образования альянса России и Китая, которые бросают вызов Западу.

Кроме того, Олланд раскритиковал действующего французского президента Эмманюэля Макрона, который во время своего визита в КНР весной этого года сконцентрировался исключительно на экономических вопросах.

"Если вы едете в Китай исключительно с экономическими интересами в голове и забываете о французских политических интересах, то вас будут хуже слышать, вы выглядите слабее", - добавил он.

На днях канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью итальянской Corriere della Sera заявил, что Западу нужно быть готовым еще долго помогать Украине.

А глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли спрогнозировал, что война в Украине будет продолжаться в течение длительного времени.