17 июня на территории Франции произошло землетрясение магнитудой от 5,2 до 5,8 балла. В результате землетрясений сотни зданий повреждены, их сочли непригодными для проживания.

Об этом пишет ВBC.

Больше всего из-за землетрясения пострадал регион Приморская Шаранта, были ранены двое людей в городе Де-Севр. В результате землетрясения эвакуировали около 170 человек. Были повреждены дома, школы и церкви, отмечает издание.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн назвала землетрясение, которое произошло в стране, "необычным" и выразила солидарность с теми, кому он принес беды. В свою очередь министр внутренних дел страны Джеральд Дарманин заявил, что правительство запустит ускоренную процедуру для оценки структурных повреждений зданий.

Землетрясения магнитудой более 5 баллов - редкое явление для Франции, последнее подобное землетрясение произошло в ноябре 2019 года.

Ранее мы писали, как в прошлом месяце в Полтавской области было зафиксировано землетрясение. Толчки магнитудой три балла произошли в Решетиловском районе. Землетрясение было на глубине семи километров.

Также "Страна" сообщала, что в апреле в Индонезии у острова Суматра произошло землетрясение магнитудой 7,3 балла на глубине 15 км. Жители некоторых районов провинции Западная Суматра, в том числе столицы провинции Паданг, ощущали сильное землетрясение в течение примерно 30 секунд.