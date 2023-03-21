Вечером во вторник, 21 марта, сильное землетрясение произошло в Ташкенте и других районах Узбекистана.

Об этом пишут местные издания.

Сообщается, что люди выбегают на улицы из домов и торговых центров.

Эпицентр землетрясения находился в Афганистане. Подземные толчки помимо Ташкента ощущались в Самарканде, Бухаре, городах соседнего Таджикистана и Казахстана.

По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана, магнитуда землетрясения составила 6,6, глубина - 220 км.

В Ташкенте землетрясение ощущалось с силой 5 баллов. Толчки такой силы не ощущались в Узбекистане уже много лет.

Напомним, 18 марта в Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 6,7. Эпицентр стихии располагался в 17 км к юго-западу от города Наранхаль с населением в 32 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 85 км.

Ранее мы писали, что в Румынии сообщили о двух землетрясениях в течение часа. Эпицентр первого из них магнитудой 4,2 располагался в 58 км от города Брашов и в 15 км от города Нехою. Очаг залегал на глубине 139 километров. Второе землетрясение было намного слабее. Его магнитуда составила 2,4.