В Турции на смену землетрясениям пришли новые катаклизмы. Юго-восток Турции страдает от селевых потоков. Местные власти сообщают о 10 погибших.

Об этом пишут турецкие СМИ.

На видео по улицам несутся потоки грязи, почвы и камней, поток воды настолько мощный, что уносит даже автомобили.

В зоне бедствия проводят эвакуацию.

Как писала "Страна", в ООН заявили, что убытки от землетрясений в Турции превысят 100 миллиардов долларов.

Напомним, что в Турции под следствием в связи с землетрясением находятся больше полутысячи застройщиков, которые связаны с обрушившимися зданиями.

Напомним, по данным СМИ, многие разрушенные во время землетрясения здания в Турции были построены без соблюдения строительных норм. Эксперты утверждали, что, несмотря на мощность прошедшего землетрясения, здания, построенные по всем правилам, должны были устоять.

Ранее мы писали, что землетрясение в Турции и Сирии вошло в пятерку самых разрушительных в XXI веке. Заявлялось, что количество людей, погибших в результате землетрясений в Турции, составляет 46 104 человека.