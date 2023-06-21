Причиной сегодняшнего взрыва здания в историческом районе Парижа стал газ. В результате взрыва обрушился фасад Парижской Американской академии, расположенной рядом с военным госпиталем.

Об этом сообщает Liberation.

"Жители пятого округа, произошел взрыв газа на площади Альфонса Лаверана в районе Валь-де-Грас, некоторые здания горят. Пожалуйста, держитесь на расстоянии, чтобы дать возможность пожарной бригаде вмешаться", — заявил первый заместитель мэра пятого округа Эдуард Сивель.

По данным правоохранителей, по меньшей мере семь человек тяжело пострадали и еще девять — в состоянии средней степени тяжести.

Во взорвавшемся здании на улице Сен-Жак находится Американская академия, школа моды и архитектуры.

Ранее мы писали о том, как на заводе ракетно-взрывчатых веществ в районе Эльмадаг в Анкаре произошел взрыв. В результате взрыва погибли 5 работников. Было начато судебное и административное расследование. Состояние некоторых пострадавших, которых кареты скорой помощи доставили в соседние больницы, оценили как тяжелое.

Также мы рассказывали о взрывах на традиционном фестивале фейерверков в Италии. На опубликованных видео можно заметить, что петарды и салюты взрываются прямо в толпе.