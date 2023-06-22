В Днепровском районе Киева на улице Малышко произошел взрыв в жилой высотке. Пострадал 7-й этаж 16-этажного дома.

Как сообщают власти города, двое человек в больнице, 18 спасено из пострадавших квартир.

По данным ГСЧС, разрушено четыре и пострадало 16 квартир. Во время проведения спасательных работ на месте взрыва было выявлено тело одного погибшего.

Причины взрыва выясняют специалисты. Предварительная причина - утечка газа.

Людей из поврежденного дома временно поселят в два интерната.

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Также мы подводили итоги дня 21 июня. ВСУ продолжают сообщать о частичном успехе на Запорожском направлении. Продолжает поступать информация об обострении ситуации в районе Кременной. По данным украинского Генштаба, там идут тяжелые бои.

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