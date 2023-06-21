В Киеве провели учения на случай чрезвычайно ситуации на Киевской ГЭС и наводнения. К ним привлекли около 250 работников разных служб.

Об этом сообщают в мэрии.

Это уже вторые такие учения в столице с начала года. В случае наводнения, "в зону подтопления могут попасть пять районов, остальные пять будут работать с ними в режиме взаимной помощи".

"Осознавая риски, должны мобилизоваться, отработать механику взаимодействия между разными подразделениями, проверить технику, пути информирования населения", – заявил замглавы КГГА Петр Пантелеев.

Напомним, 5 июня была разрушена Каховская ГЭС в Херсонской области, что вызвало катастрофические последствия.

На днях появились фото, которые показывают, как обмелел Днепр в районе Запорожской АЭС по сравнению с тем, что было до подрыва Каховской ГЭС. Но резервуары для охлаждения реакторов по-прежнему заполнены.

Война в Украине идет 483-й день. Мы следим за новостями 21 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 20 июня. ВСУ за минувшие сутки достигли "частичного успеха" на Запорожском направлении. Особенно сильные бои идут за село Пятихатки на западном фланге контрнаступления. Через него проходит дорога на юго-запад, в сторону Васильевки - важного города для обороны подконтрольного россиянам берега Каховского водохранилища, где находится Энергодар.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.