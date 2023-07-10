В сети появились фото, как выглядит АЗС на Броварском проспекте в Киеве после пожара, вызванного въездом машины в автоколонку.

Соответствующие снимки публикуют Telegram-каналы.

На фото можно заметить, что здание полностью уничтожено огнем. Также сгорели восемь легковых автомобилей.

Напомним, накануне в Киеве загорелась автозаправка KLO на Броварском проспекте. Сообщалось, что в колонку с горючим въехал кабриолет.

К вечеру возгорание удалось ликвидировать. По информации Киевской городской государственной администрации, огонь бушевал на площади 1 500 кв. метров, к тушению привлекали 30 человек личного состава спасателей и пять единиц спецтехники. Из-за ЧП пострадали люди: медики госпитализировали троих пострадавших мужчин. Самому молодому из пострадавших - 17 лет.

Также мы публиковали видео момента въезда автомобиля в автоколонку, из-за чего и начался пожар.

Ранее под Борисполем на заправке загорелась цистерна с 10 000 литрами бензина. Водитель грузовика остановился у АЗС, включил отопление и заметил возгорание под кабиной. Пожар удалось погасить, избежав возгорания резервуаров станции.